В Крыму прошло открытие центра винного туризма

Сегодня на южном берегу Крыма торжественно открылся Центр винного туризма Winepark, - сообщила руководитель проекта Евгения Константинова.

"Мы очень надеемся, ежегодно нас будет посещать порядка 100 тыс гостей", - рассказала Константинова, уточнив, что парк – часть проекта Mriya Resort & Spa, передает РИА Новости.

Центр обладает собственными виноградниками сортов Мурведр и Каберне Совиньон, а также несколькими сортами на участке в районе Севастополя. Здесь создано производство с высокотехнологичным оборудованием, музеем и банком вина, обзорными площадками, дегустационными залами, фруктовым парком и аллеями с оливами, возраст некоторых достигает 800 и более лет и которые были специально привезены в Крым из Израиля.

В дегустационном зале установлен робот-сомелье, который выберет предпочитаемый клиентом тип вина исходя из ответов на короткую анкету.

"Здорово, что это сделано в России и сделано в Крыму", - прокомментировал открытие винного центра министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, добавив, что новый объект станет дополнительным центром притяжения туристов.

Центр работает в селе Оползневом города Ялты на площади около 30 га. В него было инвестировано 4 млрд рублей.