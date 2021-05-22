На подмосковном аэродроме стартовал фестиваль малой авиации "Небо"

В Московской области на аэродроме "Черное" сегодня в третий раз открылся фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика".

"Ожидается порядка 15 тыс посетителей в день", - рассказали в оргкомитете фестиваля, передает РИА Новости.

Зрители фестиваля увидят выступление парашютистов, показательные выступления авиационных моделей самолетов и вертолетов, гонки дронов, парный и индивидуальный пилотаж самолетов малой авиации, выступление пилотажной группы "Первый полет" и семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту, единственной женщины, вошедшей в десятку лучших пилотов планеты, Светланы Капаниной.

Также они смогут посмотреть на статической стоянке самолеты малой авиации и вертолеты, включая единственный в России действующий вертолет Ми-4.

"Задача здесь создать всю коллекцию вертолетов марки "Ми"", - рассказали организаторы.

После 18:00 в небо поднимутся воздушные шары.

Фестиваль продлится два дня, - добавили в оргкомитете.