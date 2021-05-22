Нештатно сработавшая катапульта выбросила из кабины экипаж Су-30СМ в Крыму

Накануне два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, - сообщил сегодня источник в силовых структурах.

"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он, передает ТАСС.

Информацию о нештатном срабатывании системы катапультирования на самолете подтвердили в Южном военном округе.

Напомним, Су-30СМ - современная модификация Су-30 (по классификации НАТО - Flanker-C) - российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя, поставляемая на вооружение ВВС России и некоторых зарубежных стран.