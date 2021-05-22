Конфликт у торгового центра Волгограда перерос в драку со стрельбой

Сегодня три человека оказались в больнице после стрельбы возле торгового центра в Волгограде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Конфликт разгорелся сегодня утром возле торгового центра "Европа".

"Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, (они) госпитализированы. Проводится проверка", - сообщили в полиции, передает РИА Новости.