В Калмыкии арестовали фермера-рабовладельца

Суд арестовал хозяина фермы, на которой удерживали в рабстве жителя Ставрополя, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Калмыкии.

Следователи установили и задержали подозреваемого, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование дела по незаконному лишению свободы и умышленному причинению тяжкого вреда здоровья, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, ставрополец Дмитрий Бурцев в январе отправился в Астрахань на поиски работы, но попал в рабство на кошару в Калмыкии и только в марте смог вырваться из неволи. Его сильно избили, но ему удалось добраться до трассы и выжить.