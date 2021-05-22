Просчитались: власти Армении забыли о землях АДР

Многие армянские телеканалы распространяли Конституционный Акт о провозглашении восстановления независимости Азербайджана, делая акцент на том, что там написано, что нынешняя республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

"Делалось это с целью показать, что нынешнее определение границ между Арменией и Азербайджаном не может происходить по картам советского периода, но власти Армении снова просчитались", - сообщает телеграмм-канал "Есть мнение".

Они сами это предложили, как аргумент, не понимая, что карта АДР 1918-1920 г.г. намного больше, чем карат нынешней Азербайджанской Республики – в нее входили и Зангезур, и Басаркечер, и Даралагез с озером Гейча, а общая площадь АДР составляла 93,7 тыс кв км, тогда как площадь нынешней Азербайджанской Республики составляет лишь 86 быс 600 кв км.