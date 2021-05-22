Кубанские огнеборцы тушили мусорный полигон под Анапой

Сегодня утром к северо-востоку от Анапы загорелся мусорный полигон, расположенный возле хутора Верхний Чекон, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил в 2:41. Прибывшее подразделение зафиксировало горение мусора на площади 40 кв м. К 3:05 открытое пламя удалось потушить, однако к 11:50 мусорный полигон вспыхнул с новой силой, - передает портал Юга.ру.

Новое возгорание началось в 5 утра, и к 11:50 из-за дыма буквально нечем было дышать, - писали в соцсетях горожане.

Инстаграм МЧС Анапы сообщил о продолжении тушения с участием пожарных расчетов. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС для расчистки задымленных завалов были вызваны три машины, - говорится в сообщении.