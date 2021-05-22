Члены ОБСЕ приедут в Узбекистан

Представители миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Отмечается, что их визит ожидается в связи с предстоящими выборами президента, которые состоятся 24 октября 2021 года.

В ведомстве уточнили, что миссия обычно направляется в ту или иную страну за несколько месяцев до выборов для оценки подготовки к ним. По итогам эксперты составляют рекомендации, а БДИПЧ ОБСЕ на их основе принимает решение о наблюдении за выборами.

Стоит добавить, что миссия дает рекомендации по виду, форме, продолжительности и объему необходимых наблюдательских мероприятий.