Гарибашвили назвал основную задачу "Грузинской мечты"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что главной задачей правящей партии "Грузинская мечта" является уверенная победа на выборах в органы местной власти.

Напомним, что выборы глав городов и районов и депутатов местных совещательных органов состоятся осенью текущего года.

"Мы уже начали работу и подготовку к выборам. Теперь наша главная задача – максимально мобилизоваться к выборам и одержать уверенную победу в каждом районе и городе", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что встречи пока с активом партий к выборам "Грузинская мечта" начала с Аджарии, позже встречи в Зугдиди.