Мишустин: "Спутник V" - один из самых востребованных препаратов от COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что противокоронавирусная вакцина "Спутник V" является одной из самых востребованных в мире.

"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже точно абсолютно официально сказать: "Спутник V" - одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире", - приводит слова главы Кабмина ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что граждане России могут привиться абсолютно бесплатно", а также призвал всех пройти вакцинацию.