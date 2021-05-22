В результате пожара в Подмосковье погибли два ребенка

Два ребенка погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в Мытищах. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СКР по области Ольга Врадий.

"22 мая в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу улица Летная, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 6 лет. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводится следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.