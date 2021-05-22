Стало известно, сколько пляжей появится в России в купальный сезон

Свыше 3 тыс пляжей заработают в России в приближающийся купальный сезон, рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ Андрей Печенин.

"Сейчас для открытия в летнем сезоне 2021 года предварительно спланировано освидетельствование 3,1 тыс пляжей", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что их количество может вырасти, поскольку из-за закрытых границ растет приток отдыхающих как на внутрироссийские курорты, так и на водоемы в некурортных регионах.