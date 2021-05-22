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Полицейский из Узбекистана получил премию за отказ от взятки

Полицейский из Узбекистана получил премию за отказ от взятки

Работник управления координации деятельности ОВД Самарканда У. Саримов получил денежную премию в размере 15 млн сумов за отказ от взятки в $2000, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.

Стоит отметить, что родителям Саримова и 10 другим сотрудникам УКД ОВД города были также вручены благодарности и драгоценные подарки.

На торжественном мероприятии были отмечены правонарушения и преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел области в 2020—2021 годах. В управлении попросили родителей сотрудников уделить внимание воспитанию своих детей.

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