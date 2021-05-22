Главная » Новости

Фестиваль "Шашлык-Машлык" открылся в Грозном

Фестиваль &quot;Шашлык-Машлык&quot; открылся в Грозном

В центре Грозного открылся гастрономический фестиваль "Шашлык-Машлык".

Фестивальный городок с семью интерактивными тематическими зонами расположился на центральной площади столицы Чечни.

По словам министра по делам туризма республики Муслим Байтазиев, в ведомстве ждали улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, чтобы провести фестиваль, сообщает "Грозный-информ ".

Стоит отметить, что гости фестиваля смогут насладиться концертно-развлекательной программой, а также VI туристской выставкой "Visit Chechnya 2021".

600 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!