Фестиваль "Шашлык-Машлык" открылся в Грозном

В центре Грозного открылся гастрономический фестиваль "Шашлык-Машлык".

Фестивальный городок с семью интерактивными тематическими зонами расположился на центральной площади столицы Чечни.

По словам министра по делам туризма республики Муслим Байтазиев, в ведомстве ждали улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, чтобы провести фестиваль, сообщает "Грозный-информ ".

Стоит отметить, что гости фестиваля смогут насладиться концертно-развлекательной программой, а также VI туристской выставкой "Visit Chechnya 2021".