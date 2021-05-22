В парках Москвы открылись лодочные станции

Жители и гости Москвы смогут покататься на лодках в нескольких городских парках. Об этом сообщил в своем Instagram мэр города Сергей Собянин.

"Лодочные станции уже открылись в нескольких парках Москвы: Воронцово, музее-заповеднике "Царицыно", Кусково, Лианозовском и Измайловском парках, Кузьминках", - написал Собянин.

Стоит добавить, что в Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла.