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В Грузии отменили ограничения для ресторанов

В Грузии отменили ограничения для ресторанов

Все рестораны Грузии с летними террасами с сегодняшнего дня получили право обслуживать посетителей на выходных.

Ранее по выходным рестораны работали только на вынос или для доставки.

Теперь рестораны и кафе должны прекращать обслуживание гостей до наступления "комендантского часа".

Напомним, что ограничения на работу кафе и ресторанов были введены из-за коронавирусной пандемии. Все посетители в Грузии входят в рестораны в масках.

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Вестник Кавказа

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