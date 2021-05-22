В Грузии отменили ограничения для ресторанов

Все рестораны Грузии с летними террасами с сегодняшнего дня получили право обслуживать посетителей на выходных.

Ранее по выходным рестораны работали только на вынос или для доставки.

Теперь рестораны и кафе должны прекращать обслуживание гостей до наступления "комендантского часа".

Напомним, что ограничения на работу кафе и ресторанов были введены из-за коронавирусной пандемии. Все посетители в Грузии входят в рестораны в масках.