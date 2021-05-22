В Санкт-Петербург прибыл кубок ЕВРО-2020

Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Я хотел бы сказать огромное спасибо устроителям чемпионата Европы по футболу, в наш город прибыл кубок чемпионата Европы. Его привез футболист Давид Трезеге, который держал этот кубок в руках, и он с удовольствием представляет этот кубок", - приводит слова губернатора ТАСС

Кубок турнира будет показан в Петропавловской крепости, все желающие смогут сфотографироваться с ним. Губернатор подчеркнул, что для Санкт-Петербурга является большой честью принимать матчи чемпионата Европы.