Тренер армянского "Пюника" избил футболиста

Главный тренер футбольного клуба "Пюник" Егише Меликян избил нападающего Антона Кобялко.

Отмечается, что отношения между тренером и футболистом испортились во время одного из матчей, когда Меликян нелестно высказался об игроке.

Клуб принял решение избавиться от Кобялко. Когда форвард приехал прощаться с командой, то потребовал от Меликяна извинения за его слова. Получив отказ, Кобялко дал тренеру пощечину и отправился в аэропорт, сообщает Championat.com.

Уже в аэропорту футболиста догнали Меликян и генеральный директор команды Ким Аракелян, которые избили Кобялко.

Стоит добавить, что игрок отказался давать показания и улетел в Россию.