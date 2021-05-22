Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным вопросам в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу о ситуации на азербайджано-армянской границе, а также рассказал о позиции Азербайджана по данному вопросу. Александр Лукашенко выразил надежду на разрешение ситуации в ближайшие дни.

В пресс-службе также добавили, что в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, которая вместе с белорусскими партнерами создаст план начала строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.