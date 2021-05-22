В России не будут переводить образование на удаленку

Система образования в России не будет полностью дистанционной, поскольку качество обучения пострадает. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, российские власти не будут переводить всю систему образования на дистанционный формат. "Сейчас эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что в дистанционном обучении есть плюсы и минусы, но в случае перевода всего образования на удаленный формат "качество обучения неизбежно пострадает".образовани