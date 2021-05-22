Более 150 электромобилей импортировал Узбекистан с января по апрель

Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Госкомитет по статистике.

"В январе-апреле 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 156 электромобилей — на 138 больше, чем за аналогичный период 2020-го", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что только в апреле в Узбекистан было ввезено 65 электромобилей.

В ведомстве подчеркнули, что 150 электромобилей импортировал Ташкент, по два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.

В общей сложности на импортные электромобили было потрачено около $3,5 млн.