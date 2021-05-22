В России будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта

Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внёс председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что данное решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих документ в первый раз, а также иностранцев, которые получают российское гражданство. В правительстве добавили, что данная процедура повысит уровень патриотического воспитания в стране.