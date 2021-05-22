Армения запуталась в своих дезертирах

Как сообщает оппозиционное, но информированное армянское издание "Грапарак", порядка 160 солдат ВС Армении находятся на территории Ирана. Конечно, речь не идет о военном вторжении потрепанной в ходе карабахской войны армянской армии на территорию сильной региональной державы. В Иране до сих пор находится группа армянских военнослужащих, бежавших от наступающей азербайджанской армии в ходе прошлогодней 44-дневной войны в Карабахе.

"Неизвестно, в каком статусе Иран их удерживает у себя", - пишет армянское издание. Отмечается, что вопрос укрывшихся в Иране армянских солдат обсуждался в ходе недавнего визита делегации высокопоставленных военных Исламской Республики в Армению. На запрос "Грапарак" начальник управления информации и связей с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян дал следующий ответ: "Министерство обороны не комментирует эту тему".

Напомним, что первые сообщения о визите высокопоставленных иранских военных в Армению были распространены пару дней назад в армянских телеграмм-каналах. Согласно тем публикациям, "представители иранской делегации обещали властям Армении военную помощь, в частности, они предложили привезти технику и иранские войска в Зангезур для временного размещения по всей границе, чтобы пресечь проникновение азербайджанских диверсантов, в том числе террористов, в Армению". Однако власти Армении якобы отказались от помощи иранской стороны.

По итогам Второй Карабахской войны ирано-азербайджанские отношения переживают непростой период трансформации и переоценки взаимных интересов. Сегодняшний "слив" информации о 160 армянских солдатах в Иране мог произойти по инициативе иранской стороны, желающей дать сигнал Баку о том, что визит ее военной делегации в Ереван не является проявлением враждебности по отношению к Азербайджану, а связан с другими вопросами – например, армянскими дезертирами.

При этом неспособность Минобороны Армении не просто опровергнуть, но даже прокомментировать информацию о 160 бежавших в Иран военнослужащих, косвенно свидетельствует о ее достоверности. Тем более, что ситуация вполне вписывается в общий контекст непростых реалий армянской армии по итогам поражения в войне: 17 мая президент Армении Армен Саркисян помиловал более 5000 дезертиров, находящихся в розыске, а также 124 осужденных. Входят ли в эти списки 160 "армянских мигрантов" в Иране – неизвестно. Однако до тех пор, пока Армения не разберется со списками тысяч собственных дезертиров, и не определит, кто, куда и когда сбежал, ей будет сложно вести с Азербайджаном предметный диалог о пленных и пропавших без вести лицах.

Напомним, что и глава МИД России Сергей Лавров прямым текстом заявлял, что Ереван оказался не в состоянии представить четкие списки своих пропавших без вести солдат. В ситуации ведомственного хаоса и паралича госструктур, армянская сторона предпочитает "списывать" часть тех, кого не может найти, в качестве "удерживаемых Азербайджаном военнопленных". Позиция удобная – это и инструмент для информационного давления на Азербайджан, и способ бюрократической утилизации всех тех, кого не в состоянии найти армянские госорганы, путем перевода ответственности. В Баку, в свою очередь, на подобные претензии армянской стороны, лишь разводят руками: "Разбирайтесь со своими дезертирами сами – мы здесь ни при чем".