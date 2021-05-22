В стоматологиях Грузии незаконно применяли "веселящий газ"

В Грузии зафиксированы незаконные факты применения оксида азота (веселящего газа) в нескольких стоматологических клиниках, сообщает канал Imedi.

Ингаляционная анестезия применялась работниками клиник, которые не имели соответствующего сертификата. Кроме того, оксид азота не зарегистрирован на грузинском рынке, сообщает "Спутник-Грузия".

В настоящее время фармацевтическая продукция была изъята из клиник. В отношении четырех стоматологов было возбуждено уголовное дело.