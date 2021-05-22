Главная » Новости

В стоматологиях Грузии незаконно применяли "веселящий газ"

В стоматологиях Грузии незаконно применяли &quot;веселящий газ&quot;

В Грузии зафиксированы незаконные факты применения оксида азота (веселящего газа) в нескольких стоматологических клиниках, сообщает канал Imedi.

Ингаляционная анестезия применялась работниками клиник, которые не имели соответствующего сертификата. Кроме того, оксид азота не зарегистрирован на грузинском рынке, сообщает "Спутник-Грузия".

В настоящее время фармацевтическая продукция была изъята из клиник. В отношении четырех стоматологов было возбуждено уголовное дело.

535 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!