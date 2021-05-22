В Грузию перевезут останки генерала Георгия Квинитадзе

Останки генерала Георгия Квинитадзе будут перевезены из Франции в Грузию.

По решению правительства, останки военачальника похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда 26 мая, сообщает "Спутник-Грузия".

Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года, военное образование получил в Тбилиси и Санкт-Петербурге. Он внес весомый вклад в открытие Грузинского военного училища в 1919 году и был его первым руководителем.