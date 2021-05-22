Подводные беспилотники ХАМАСа - тревожный сигнал для Израиля

Вечером 20 мая узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил прекращение огня, который велся с 10 мая израильской армией и действующими в Газе группировками. Движение ХАМАС согласилось на перемирие. Как пишет Asia Times, в ходе войны в Газе по Израилю были выпущены тысячи ракет, большая часть которых была сбита израильской системой ПВО ”Железный купол”, но ХАМАС развернул новые виды морских вооружений, на которые обратила внимание израильская разведка.

В одном из случаев были задействованы боевые пловцы с плавсредствами, которые зачастую используют для контрабанды оружия в Газу и для операций коммандос. Во втором случае - полуавтономные малые лодки, начиненные взрывчаткой. В третьем - большой беспилотный подводный аппарат (БПА). Беспилотная подводная лодка ХАМАСа была уничтожена сразу после запуска ВВС и ВМС Израиля. БПА был использован для атаки на морскую буровую установку Tamar Natural Gas, которая обслуживает пять морских скважин. Из-за войны в Газе все морские платформы Израиля были закрыты.

ХАМАС пытался поразить буровую установку Tamar ракетами, но их оружию не хватило точности, необходимой для поражения цели. ХАМАС также использовал беспилотники для выполнения этой задачи. ВВС Израиля сбили как минимум два беспилотника с помощью ракет класса "воздух-воздух" Python 5. Третий был уничтожен системой ПВО ”Железный купол”. Морское оружие-невидимка представляет собой серьезную новую проблему безопасности в борьбе Израиля с ХАМАСом и сотрудничающим с ним Ираном.

Главная загадка - откуда взялся БПА? Согласно сообщениям израильской прессы, полученным от ЦАХАЛ, БПА изначально был коммерческим проектом, который затем был модифицирован для использования в военных целях. По данным ЦАХАЛа, большой БПА был отбуксирован к месту старта. Он был начинен 30-50 килограммами взрывчатки. Этого мало, чтобы взорвать нефтяную платформу, но достаточно, чтобы вызвать серьезную тревогу и обеспечить психологическую победу. Платформа Tamar могла быть не единственной целью, и на данный момент неизвестно, есть ли в арсенале ХАМАСа еще БПА.

Коммерческие БПА производятся во многих странах. Они используются для картографирования морского дна, обследования трубопроводов и подводных конструкций, океанографических исследований, мониторинга окружающей среды, морских геологических исследований и поисковых операций. Но коммерческие и военные БПА очень похожи. Военные БПА могут быть вооружены различными видами оружия, в том числе глубоководными минами, устройствами для запуска торпед и ракет. Они также могут использоваться для операций с террористами-смертниками. БПА, который был уничтожен в Газе, был задуман как одноразовое оружие террориста-смертника.

Хотя в прессе сообщалось, что БПА ХАМАС работал в автономном режиме, на самом деле это не так. Беспилотный подводный аппарат, вероятно, контролировался с берега. Уже в течение некоторого времени ХАМАС создает летательные и подводные беспилотные аппараты. Беспилотник Ababeel1 впервые испробованный в Газе в 2014 году, был разработан Мохамедом Зуари, тунисским аэрокосмическим инженером, который работал на военное крыло ХАМАСа - Бригады ”Изз ад-Дин аль-Кассам". Зуари разработал в тунисском Сфаксе проект дрона, который затем был изготовлен и позже передан Ирану. Также известно, что Зуари работал над БПА. Он был убит в Сфаксе 15 декабря 2016 года.

БПЛА и БПА ХАМАСа - это, по сути, системы первого поколения, для управления которыми нужен оператор. Но ситуация может вскоре измениться. У Ирана уже есть большой и полностью автономный БПА. В сентябре 2019 года Иран нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии в Хурайсе и Абкаике, используя крылатые ракеты собственного производства и беспилотники - летательные аппараты с треугольным крылом, название которых пока не установлено.

По всей видимости, они действительно работают автономно, и, вероятно, с использованием технологии сопоставления изображений, позволяющей им поражать цели с большой точностью. Поскольку ХАМАС в основном снабжается оружием из Ирана, вскоре организация приобретет гораздо более точные и, может быть, автономные БПЛА. Иран не признал, что атаковал Саудовскую Аравию в 2019 году. Однако траектория атаки указывает на то, что она была произведена либо с иранской территории, либо из Ирака в районе северной границы. Официально повстанцы-хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за нападения. Растущая угроза из Газы, несомненно, беспокоит израильские вооруженные силы до такой степени, что руководство страны усиливает давление с целью значительно ослабить ХАМАС. Можно ли этого добиться без полной оккупации Газы, пока не ясно.

Новый вызов

Очевидно, что в будущем БПА будут использоваться чаще. Это означает, что прибрежные районы, морские платформы и суда, военные и гражданские, будут активнее подвергаться атакам. Ни одно государство не может позволить себе самолеты наблюдения и нападения, а также корабли противолодочной обороны (ПЛО), работающие рядом с важными целями на постоянной основе. Нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы, военные порты, электростанции, морские платформы и другие важные объекты будут становиться все более уязвимыми, если на них не будут устанавливаться устройства раннего предупреждения и физические барьеры.

Примечательно, что БПА можно перевозить на рыболовных судах и коммерческих морских транспортных средствах и сбрасывать в воду рядом с целями. В конце апреля 2021 года дистанционно управляемый катер, начиненный взрывчаткой, нацелился на саудовский порт Янбу в Красном море. Порт находится в удалении от территории хуситов, поэтому беспилотное средство, скорее всего, было доставлено более крупным судном в Красном море. Янбу находится в 300 км к северо-западу от Джидды и является важным нефтяным портом Саудовской Аравии. За последние пять лет хуситы использовали беспилотные лодки неоднократно. В феврале 2017 года хуситы задействовали беспилотный катер против саудовского фрегата Al Madinah.

Иран также совершал атаки, по всей видимости, с использованием БПА. 12 мая 2019 года четыре нефтяных танкера, два саудовских, один норвежский и один, принадлежащий ОАЭ, подверглись нападению в порту Эль-Фуджейра. По сообщениям, атаки были совершены с помощью БПА ”Аждар” (”Дракон”). ”Аждар” похож на удлиненную торпеду, его длина составляет 8 метров, но он гораздо медленнее. Аппарат считается малозаметным и тихим, может бездействовать до 24 часов и нести до 200 кг взрывчатки, работает от батареи. Подобные угрозы и последние события говорят о том, что Израиль нуждается в усилении внутренней безопасности, а также в высокочувствительных системах, которые могут улавливать БПА. Израильская компания DSIT Solutions разработала продукт под названием AquaShield - высокочувствительный гидролокатор для обнаружения подводных объектов.

Важные морские активы

Гидролокатор предназначен для обеспечения постоянной подводной безопасности дорогостоящих прибрежных и морских объектов, таких как военно-морские базы, порты, нефтегазовые терминалы, морские платформы, подводные трубопроводы и кабели, ядерные энергетические объекты и каналы. Для обеспечения безопасности на поверхности существует ряд радаров, оптимизированных для обнаружения небольших морских судов и полупогружных аппаратов, в частности, таких, какие используются наркодилерами в Карибском и Тихоокеанском регионе для контрабанды.

Для защиты платформ и гаваней классическая подводная защитная сеть была модернизирована с помощью волоконной оптики, которая может быть интегрирована с гидролокаторами. По мере распространения БПА и наземных беспилотных транспортных средств защита важных объектов будет приобретать все большее значение, особенно в уязвимых районах Восточной и Южной Азии. Развитие беспилотных воздушных, наземных и морских средств создает угрозы, которым необходимо противодействовать. Беспилотники становятся все более опасными и изощренными, а их возможности растут.