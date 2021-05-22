Коронавирус нашли у 8 709 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 8 709 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 8 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 653, в Санкт-Петербурге - 833, в Московской области - 775. В Краснодарском крае - 97 случаев, в Ставропольском крае - 78, в Крыму - 91, в Дагестане - 33, в Кабардино-Балкарии - 16, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 12, в Ингушетии - 13.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных в России достигло 4 992 554 человека.

Выписаны за сутки 9 345 человек, за весь период - 4 610 465 человек.

Умерли за сутки 386 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 118 125 человек.