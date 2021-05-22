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Лидер германских социал-демократов выступил против остановки "Северного потока-2"

Лидер германских социал-демократов выступил против остановки &quot;Северного потока-2&quot;

Соглава социал-демократов Германии Норберт Вальтер-Борьянс заявил, что остановка строительства "Северного потока-2" означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов.

"Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 км. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", - приводит слова Вальтер-Борьянса РИА Новости.

По его словам, в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля". Лидер СДПГ добавил, что Германия не может лишать себя газа на переходный период.

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Вестник Кавказа

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