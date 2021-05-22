Лидер германских социал-демократов выступил против остановки "Северного потока-2"

Соглава социал-демократов Германии Норберт Вальтер-Борьянс заявил, что остановка строительства "Северного потока-2" означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов.

"Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 км. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", - приводит слова Вальтер-Борьянса РИА Новости.

По его словам, в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля". Лидер СДПГ добавил, что Германия не может лишать себя газа на переходный период.