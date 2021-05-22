Евровакцинация: от вампирского замка до Солсберийского собора

По мере того как кампания вакцинации набирает обороты, европейские страны выбирают самые неожиданные локации, чтобы привить своих граждан от COVID. Футбольные стадионы, соборы, станции метро, кинотеатры и даже печально известный замок Дракулы в Румынии - все эти объекты используются для привлечения людей к вакцинации. Как отмечает EU Reporter, в Румынии чиновники решили превратить мифический особняк Дракулы, замок Бран, в центр вакцинации, чтобы ускорить антиковдиную кампанию.

Власти надеются, что благодаря одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей, Румыния сможет охватить вакцинацией 5 миллионов человек к 1 июня. Ожидается, что знаменитый замок привлечет граждан, желающих сделать прививку, а также туристов, которые захотят посетить достопримечательность, что, возможно, улучшит показатели индустрии туризма, пострадавшей от прошлогодних ограничений COVID. После хорошего старта кампании иммунизации Румыния сейчас отстает от уровня ЕС по количеству вакцинированных граждан. Ожидается, что ситуация станет еще хуже. Согласно недавно проведенному вопросу, среди всех восточноеврпейских членов блока румыны менее всего склонны к вакцинации. Вся надежда на тех, кто, решив провести выходные в замке Дракулы, захочет сделать прививку.

Другие европейские страны также стремятся улучшить показатели вакцинации.

Для жителей сельских районов Франции было придумано идеальное решение сделать прививку от COVID, не выезжая из деревни. Автобус, переоборудованный в центр вакцинации, ездит по Франции и предлагает иммунизацию к местным жителям.

Итальянцы тоже творчески подходят к кампании иммунизации: знаменитый венецианский вапоретто превратился в центр вакцинации.

Пожилые люди, живущие на небольших островах недалеко от Венеции, которым трудно передвигаться, в апреле смогли посетить эксклюзивный центр вакцинации на борту легендарного венецианского вапоретто. Система водных путей Венеции использовалась для транспортировки доз вакцины на островах Сант’Эразмо и Виньол с целью иммунизации людей старше 80 лет.

Кинотеатры тоже были приспособлены для вакцинации. В Великобритании, например, в кинотеатрах граждан прививают английской вакциной Astrazeneca. Прививку можно сделать возле стойки для попкорна и хот-догов. Кроме того, соборы Соединенного Королевства также предлагают вакцинацию всем желающим.

800-летний Солсберийский собор находится примерно в 140 километрах от Лондона. В январе внутри было создано несколько пунктов одновременной вакцинации, в основном для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Те, кто решается на прививку в соборе Солсбери, делают ее под аккомпанемент органной музыки, которую исполняет Дэвид Холлс. В его репертуаре есть и Бах, и Гендель.