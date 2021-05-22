Ильхам Алиев заявил о готовности работать над мирным соглашением с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал на своей странице в Twitter возможное подписание мирного соглашения с Арменией.

Глава государства подчеркнул, что в Баку готовы работать над новым двусторонним договором.

"Надеемся, что после парламентских выборов в Армении ясности в этом вопросе станет больше. Мирное соглашение предусматривает признание территориальной целостности обеих стран, и мы готовы к этому", — написал Ильхам Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Ереваном, но только на взаимной основе.