Когда же в Крыму откроют Соборную мечеть

Вплоть до конца 1980-х годов на территории Крыма не было ни одной мусульманской общины и не действовало ни одной мечети. Сегодня ситуация совершенно иная: практически в каждом населенном пункте есть устойчивые мусульманские объединения. С 2014 года ислам в Крыму переживает период расцвета: по данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние семь лет в республике построили и отреставрировали 20 мечетей, в том числе исторические сооружения.

Учитывая, что число жителей полуострова, исповедующих ислам, составляет 15% или 300 тысяч человек, вопрос о строительстве Соборной мечети много лет стоял на повестке дня, но только после присоединения к России, начали предприниматься конкретные шаги по осуществлению проекта. 25 сентября 2015 года, на второй день после Курбан-Байрама, в Симферополе прошла церемония начала строительства культового мусульманского сооружения, которое призвано стать символом мира и стабильности в многонациональном Крыму.

Буюк Джума Джами уникальное творение.

Во-первых, строят мечеть крымские мастера: конкурс на лучший проект Соборной мечети в Крыму выиграли архитекторы Идрис и Эмиль Юнусовы, обойдя многих других участников. По словам Идриса Юнусова, работая над чертежами, он хотел, чтобы архитектура здания сочетала особенности крымско-татарского и османского стилей. Для воплощения грандиозной идеи в жизнь, архитекторы отправились в Турцию, где изучали архивы и перенимали опыт у лучших мастеров, в том числе у создателя мечети ”Сердце Чечни”. По задумке архитекторов, здание внешне должно напоминать классическую мечеть XVII века, но при этом функционировать за счет современных технологий.

Во-вторых, строительство ведется исключительно на средства меценатов. К концу 2016 года на проект было пожертвовано более 3 млрд рублей. Строительство осуществляется под патронатом президента Владимира Путина, который 15 мая 2021 года поручил федеральному правительству и Совету министров Республики Крым оказать необходимое содействие в завершении работ.

В-третьих, Буюк Джума Джами - самое масштабное культовое мусульманское учреждение на территории крымского полуострова. Общая площадь сооружения составляет 5,7 тысяч квадратных километров, а вместимость - более четырех тысяч человек. Площадь мечети - 1,400 квадратных метров, высота купола - 28 метров. Внутренний двор - в османском стиле, 24 колонны по периметру, а в центре шадирван - место для омовения перед молитвой. Большинство элементов, в частности порталы и колонны выполнены из мрамора. Высота каждого из четырех минаретов составляет 50 метров. Буюк Джума Джами - самая высокая мечеть в Крыму.

Роспись куполов выполняется в ручную, а цветные витражи были изготовлены по индивидуальному заказу. Основной элемент орнамента - желтый тюльпан. Именно этот цветок в исламе символизирует Аллаха, а желтый цвет был определен архитекторами как дань уважения известному крымско-татарскому поэту Номану Челебиджихану, одно из стихотворений которого называется ”Желтый тюльпан”.

Однако пока непонятно, когда новый символ многонационального единства откроет свои двери для уммы. Изначально открыть мечеть планировали в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации депортированных народов из Крыма, однако дата неоднократно переносилась, в последний раз - из-за пандемии коронавируса, в результате которой строительные работы были приостановлены. Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым не исключает, что важное для полуострова культовое сооружение будет открыто в 2022 году. Возможно, церемонию посетит глава государства. ”Это знаковое событие, постараюсь, конечно, побывать”, - сказал Владимир Путин 18 марта в ходе онлайн-встречи с крымской общественностью.

Пока жители Крыма с ждут, когда уже можно будет побывать в мечети: кто-то, чтобы совершить намаз и послушать проповедь, а кто-то, чтобы насладиться архитектурой и прикоснуться к мусульманской культуре.