В Казахстане выявлена новая вспышка бешенства
В Северо-Казахстанской области отмечены новые случаи бешенства среди животных.
Карантинные меры вводятся на территории животноводческой фермы ТОО "Племзавод Алабота" села Аккудук Алаботинского сельского округа Тайыншинского района, сообщает "Спутник-Казахстан".
Стоит отметить, что несколько дней назад аналогичные меры были приняты в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына из-за вспышки бешенства среди собак.
Вестник Кавказа
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