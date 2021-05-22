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В Казахстане выявлена новая вспышка бешенства

В Казахстане выявлена новая вспышка бешенства

В Северо-Казахстанской области отмечены новые случаи бешенства среди животных.

Карантинные меры вводятся на территории животноводческой фермы ТОО "Племзавод Алабота" села Аккудук Алаботинского сельского округа Тайыншинского района, сообщает "Спутник-Казахстан".

Стоит отметить, что несколько дней назад аналогичные меры были приняты в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына из-за вспышки бешенства среди собак.

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