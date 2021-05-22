Джо Байден озвучил условия для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден рассказал, при каких условиях он готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, это произойдет, если северокорейский лидер согласится на денуклеаризацию. "Если он сделает определенные обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча – прим. ред.) просто средство для деэскалации того, что они делают", – цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом Байден отметил, что КНДР должна дать "обязательства по деэскалации" до "каких-либо встреч". Для этого предварительно потребуются переговоры на более низком уровне, пояснил глава Белого дома.