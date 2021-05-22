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Чавушоглу и генсек НАТО обсудили подготовку к саммиту альянса

Чавушоглу и генсек НАТО обсудили подготовку к саммиту альянса

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В ходе беседы стороны обсудили подготовку к ближайшему саммиту Североатлантического альянса, запланированному на 14 июня.

Кроме того, глава турецкого МИД и генсек НАТО обсудили документ "НАТО 2030", который сыграет роль в определении курса альянса на последующие 10 лет, а также межафганские переговоры, передает агентство Anadolu.

Напомним, саммит стран-членов НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. В пресс-службе альянса сообщили, что его участники обсудят "агрессивные действия России, террористические угрозы, хакерские атаки", а также "усиление Китая".

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Вестник Кавказа

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