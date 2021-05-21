Что нужно для установления мира на освобожденных территориях Азербайджана - взгляд из Европы

Несмотря на прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном, сохраняются проблемы, в том числе тяжелое положение азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта между двумя сторонами, а также множество мин, представляющих постоянную смертельную угрозу для местного населения, пишет обозреватель Мартин Бэнкс для EU Reporter.

Эти и другие проблемы подчеркивают хрупкость режима прекращения огня, подписанием которого в ноябре прошлого года завершились шесть недель боевых действий между армянскими и азербайджанскими войсками. Недавнее военное противостояние между Арменией и Азербайджаном привело к человеческим жертвам, материальному ущербу и перемещению местного населения. Боевые действия вынудили тысячи людей покинуть свои дома в поисках убежища. Боль от изгнания из своих домов оставила в душах азербайджанцев глубокие шрамы. Переселение затронуло не менее одного миллиона азербайджанцев, каждый из которых может рассказать свою трагическую и глубоко личную историю.

Прошлогоднее освобождение Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских районов от армянской оккупации требует безотлагательного и немедленного урегулирования этой проблемы - возвращения вынужденных переселенцев. (См. "Внутренне перемещенные азербайджанцы готовятся к "великому возвращению"). Другой важный вопрос, требующий решения, - отказ Армении предоставить азербайджанской стороне карты минных полей на недавно освобожденных территориях. В течение короткого периода после подписания трехстороннего заявления в ноябре прошлого года, когда более 100 граждан Азербайджана, включая вынужденных переселенцев, погибли в результате взрывов мин.

После трех десятилетий конфликта все согласны с тем, что очистка этих территорий от мин и других неразорвавшихся боеприпасов жизненно необходима. Информация об их местонахождении рассматривается как абсолютная необходимость для спасения человеческих жизней и ускорения процессов восстановления и реконструкции региона после войны. Нужно восстановить разрушенные во время конфликта города и населенные пункты, а также создать условия для добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Более 25 лет Азербайджан добивался дипломатических переговоров для мирного разрешения конфликта с Арменией. Право на безусловное и безопасное возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев было подтверждено десятками резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности, ОИС, ПАСЕ, ОБСЕ, Европейского суда по правам человека. Еще в 2014 году Спецдокладчик ООН по правам внутренне перемещенных лиц высоко оценил приверженность правительства Азербайджана этому вопросу.

Азербайджан ожидает от международного сообщества давления на Армению с целью сотрудничества в устранении гуманитарных последствий ее деятельности на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Европейская комиссия, в свою очередь, объявила о выделении еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от конфликта в Карабахе. С начала боевых действий в сентябре 2020 года гуманитарная помощь ЕС пострадавшим жителям региона превысила 17 миллионов евро.

Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сообщил, что гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему требует внимания, поскольку распространение пандемии COVID-19 еще более усугубляет последствия конфликта: "ЕС существенно увеличивает свою поддержку, чтобы помочь удовлетворить основные потребности пострадавшего от конфликта населения и помочь им вернуться к нормальной жизни".

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархеи добавил, что ЕС продолжит принимать усилия с целью долгосрочного социально-экономического восстановления и устойчивости региона.

Финансирование ЕС поможет предоставить экстренную помощь, включая продукты питания, средства гигиены и предметы домашнего обихода, многоцелевые денежные средства и медицинское обслуживание. Оно также пойдет на предоставление психосоциальной поддержки, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечение помощи на раннем этапе восстановления. Помощь адресована наиболее уязвимым людям, пострадавшим от конфликта, включая перемещенных лиц, репатриантов и принимающие их общины.

"За счет финансирования будет также проведено гуманитарное разминирование жилых районов и повышение осведомленности о минной опасности среди пострадавшего населения", - сообщили в Еврокомиссии.

"Длившаяся три десятилетия война на территории Азербайджана окончена. Народ Азербайджана стремится к прочному миру и благополучному будущему в регионе. Необходимо принять все необходимые гуманитарные меры для облегчения человеческих страданий, вызванных 30-летним конфликтом", - полагают в правительстве Азербайджана.