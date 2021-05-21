Пешеходы-нарушители попали под автомобиль в Ереване

Автомобиль сбил двух пешеходов в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

Как рассказали очевидцы, двое мужчин в возрасте 50-60 лет переходили проезжую часть в неположенном месте на проспекте Гая, напротив торгового центра Mega Mall.

Водитель сбившей их марки Toyota Camry, молодой человек лет 30, с места ДТП не скрылся и оказал необходимую помощь.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, он не в состоянии говорить, второй также получил серьезные травмы, но отвечает на вопросы, передает Sputnik Армения.

На месте аварии работает полиция.