В Грузии состоится масштабный музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль Oda fest пройдет в Ланчхутском районе с 16 по 17 июля. Об этом рассказали организаторы.

Мероприятие соберет на одной сцене множество грузинских исполнителей, бэндов, диджеев и даже поэтов.

"Как и вакцина, людям необходимо расслабиться и разгрузиться", – цитирует Sputnik Грузия автора идеи проекта и основатель фестиваля Джери Дзуари.

В лайнапе фестиваля такие артисты как Yanamaste, Hamatsuki, Hatsvali, Roman, ARAGVELI, Fish can sing, Killages, Robi & outsider, "Ара", "Дагдагани", Nikakoi, "Церили", The Rylans, Eko & vinda folio, 4D Monster Lobsters, Tamada, Murman Tsuladze, Terika, Jeronimo и многие другие.

Вход для детей до 10 лет бесплатный.