В Грузии состоится масштабный музыкальный фестиваль
Музыкальный фестиваль Oda fest пройдет в Ланчхутском районе с 16 по 17 июля. Об этом рассказали организаторы.
Мероприятие соберет на одной сцене множество грузинских исполнителей, бэндов, диджеев и даже поэтов.
"Как и вакцина, людям необходимо расслабиться и разгрузиться", – цитирует Sputnik Грузия автора идеи проекта и основатель фестиваля Джери Дзуари.
В лайнапе фестиваля такие артисты как Yanamaste, Hamatsuki, Hatsvali, Roman, ARAGVELI, Fish can sing, Killages, Robi & outsider, "Ара", "Дагдагани", Nikakoi, "Церили", The Rylans, Eko & vinda folio, 4D Monster Lobsters, Tamada, Murman Tsuladze, Terika, Jeronimo и многие другие.
Вход для детей до 10 лет бесплатный.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться