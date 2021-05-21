Главная » Новости

На Ставрополье прозвучат золотые хиты Муслима Магомаева

На Ставрополье прозвучат золотые хиты Муслима Магомаева

В Ставропольском музее изобразительных искусств в воскресенье 23 мая состоится концерт "Сквозь синюю вечность…", на котором в исполнении солистов вокального ансамбля "45-я параллель" и эстрадного коллектива "Театра песни VIVA концертно-творческого объединения "Аккорд" прозвучат золотые хиты легендарного Муслима Магомаева.

Концерт проведет Почетный деятель искусств Ставропольского края Галина Близно.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Дзержинского 115-119, начало в 15:00.

405 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!