На Ставрополье прозвучат золотые хиты Муслима Магомаева
В Ставропольском музее изобразительных искусств в воскресенье 23 мая состоится концерт "Сквозь синюю вечность…", на котором в исполнении солистов вокального ансамбля "45-я параллель" и эстрадного коллектива "Театра песни VIVA концертно-творческого объединения "Аккорд" прозвучат золотые хиты легендарного Муслима Магомаева.
Концерт проведет Почетный деятель искусств Ставропольского края Галина Близно.
Мероприятие пройдет по адресу ул. Дзержинского 115-119, начало в 15:00.
Вестник Кавказа
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