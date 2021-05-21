Почта Грузии выпустила новую марку

Почта Грузии выпустила новую почтовую марку проекта "Наука - капитан", сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

В 2020 году Грузия впервые присоединилась к Ночи европейских исследователей с проектом "Наука - капитан". В честь этого события по инициативе ведомства Почта Грузии выпустила марку, которая является "ярким атрибутом новейшей истории страны".

В сообщении министерства говорится, что новая почтовая марка выпущена тиражом 10 тыс экземпляров и доступна в сервис-центрах Почты Грузии по всей стране.

Отмечается, что над дизайном марки работал Георгий Мамулаишвили.