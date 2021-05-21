"Кайрату" разрешили участвовать в чемпионате России

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" получил официальный допуск к участию в профессиональных соревнованиях в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Как отметил его директор Антон Чистяков, команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). "18 мая клуб официально получил допуск к участию в профессиональных соревнованиях РФС и уже летом стартует в третьем по рангу соревновании", - цитирует его Prosports.kz.

Чистяков также сообщил, что команда будет базироваться в Московской области, в городе Красногорск, а игры и тренировки будут проходить на стадионе "Зоркий".

Напомним, турнир ПФЛ сезона 2021/22 стартует в августе.