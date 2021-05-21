Посетители сочинского "Дендрария" вытоптали уникальную орхидею

Нарушения правил посещения сочинского парка "Дендрарий" послужили причиной того, что в парке перестали расти редкие орхидеи, - сообщили в Минприроды России.

"В нижней части парка растет редчайшая орхидея - серапиас сошниковый (Serapias vomeracea). В новом сезоне ни один экземпляр растения не порадовал своим цветением - цветы вытоптали посетители, хотя по правилам дендропарка сходить с дорожки на газон категорически запрещено", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс".

В прошлом году редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но цвели. В этом году цветов нет, что в первую очередь связано с вытаптыванием газона и пренебрежением правилами со стороны посетителей, - отметили в руководстве парка.