СМИ: начштаба сухопутных сил ВС Нигерии разбился в авиакатастрофе

Военный самолет разбился у аэропорта города Кадуна в одноименном штате в Нигерии, о трагедии сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

"Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна", - цитирует его ТАСС.

Причина авиакатастрофы устанавливается. Сведений о жертвах или раненых не приводится.

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, передает, что в результате аварии погиб начальник штаба сухопутных сил ВС страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

В свою очередь, местная газета The Punch со ссылкой на начальника бюро расследования происшествий отмечает, что остальные семь человек, летевшие в самолете, также погибли.