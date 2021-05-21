Карнавала не будет: Геленджик отменил открытие курортного сезона

В Геленджике отменили традиционный карнавал, посвященный открытию курортного сезона, в связи с действующими на Кубани ограничениями по коронавирусу, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"В этом году традиционный для курорта карнавал отменен по рекомендации Роспотребнадзора. Но атмосферу праздника, посвященную открытию курортного сезона, в Геленджике обязательно создадут", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Курортный сезон в субботу, 5 июня, откроют спортивные соревнования, интерактивные программы для детей, конкурс рисунков, ярмарки, молодежные программы, фестивали аэродизайна "Море шаров" и уличных театров "Передвижники". Завершит программу праздничный фейерверк.

Карнавал в Геленджике проводится с 70-х годов прошлого века каждую первую субботу июня, однако в связи с пандемией коронавируса он отменяется уже второй год подряд.