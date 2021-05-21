США ввели санкции против судов и компаний - строителей "Северного потока-2"

Вашингтон ввел санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2". Такое сообщение распространил Минфин США.

В черный список вошли в общей сложности 13 судов из РФ, задействованных в реализации проекта: это "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Кроме того, под рестрикциями оказались "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

В то же время, американское ведомство вывело из-под ограничений "Морскую спасательную службу", деятельность которой не затрагивает укладку газопровода, передает ТАСС.

Шаг Вашингтона, совершенный на фоне заявлений о намерении провести саммит президентов РФ и США, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли новые санкции приниматься во внимание Москвой при обсуждении возможной встречи Владимира Путина с Джо Байденом, он сказал: "Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое".

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил пресс-секретарь президента.