В Минэнерго развеяли опасения по поводу дефицита бензина в России

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит спрос на топливо внутри России, который должен вырасти летом во время отпусков, заверил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс т в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс т в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос", - цитирует его ТАСС.

Замминистра уточнил, что сезонное увеличение спроса на биржевых торгах перед началом отпусков создает дополнительный биржевой спрос на АИ-92 и особенно АИ-95, спрос на который поднимается ежегодно..

Сорокин пояснил, что Минэнерго рассчитывает на стабилизацию оптовых цен на топливо на бирже по окончании периода ажиотажного "отпускного" спроса. Этому также будет содействовать недавняя корректировка демпферного механизма, в результате рост розничной цены на АЗС не превысит среднегодовой уровень инфляции.

О возможной нехватке бензина ранее сегодня сообщил "Российский топливный союз".