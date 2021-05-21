В Ингушетии будут автоматически определять "липовые" номера машин

Ингушские полицейские смогут в автоматическом режиме определять подлинность автомобильных номеров – такое оборудование закупят муниципалитеты республики, - сообщили в региональном правительстве.

"Для автоматизации процесса выявления правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с подложными или числящимися в розыске государственными регистрационными знаками, планируется приобрести средства фотофиксации типа "Паркон-А", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Уже определены те муниципалитеты, которые справятся с финансовой нагрузкой самостоятельно. Остальным по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова будет оказана поддержка из средств Национального фонда развития республики.

Ранее Калиматов предложил правительству и руководителям правоохранительных органов проверить на наличие подложных номеров автомобили своих подчиненных.