Мальчик проткнул легкое, играя во дворе, в Шымкенте

Школьник получил серьезную травму во дворе частного дома в Шымкенте, об этом сообщают казахские СМИ.

Как передает Otyrar.kz, 11-летний мальчик упал и напоролся грудью на железный штырь, его экстренно доставили в городскую клиническую больницу №1.

Врачи установили, что он воткнулся в левое легкое на глубину 15-20 см. Ребенку сделали операцию, она прошла успешно, и сейчас мальчик находится в стабильном состоянии.

"Открытая травма грудной клетки, левое легкое было повреждено, была потеря крови. Сейчас восстановили кровопотерю. Мальчик идет на поправку после операции", - пояснили в медицинском учреждении.

Медики призывают родителей максимально следить за детьми и обезопасить место для игр.