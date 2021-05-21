Стало известно место строительства новых крымских водохранилищ

В крымских поселках будут построены два новых водохранилища, - сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

"Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой", - уточнил он, добавив, что сейчас проекты находятся в стадии технико-экономического обоснования, передает "АиФ-Крым".

Решение и сроки строительства будут известны чуть позже, - отметил вице-премьер.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", о том, что решить проблему дефицита воды в крымских Симферополе и Алуште могут еще два водохранилища, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, рассказав в прямом эфире местного телеканала "Миллет", что в Симферополе будет построено водохранилище на 15 млн кубометров, а в Алуште – на 8 млн кубометров воды.