Нападающий из Грузии может перебраться на Кипр

Футболист сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Кипра, сообщает balla.com.cy.

Кипрский клуб уже направил предложение по Квилитая бельгийскому "Генту". Сам игрок обещал главному тренеру "Анортосиса" Темуру Кецбая, что на Кипре он будет играть только за "Анортосис".

Издание не сообщает, о каком клубе идет речь, однако по количеству титулов в национальном чемпионате "Анортосис", у которого 13 побед, опережают "Омония" (21 титул) и АПОЭЛ (28).

Права на 27-летнего Квилитая принадлежат "Генту", однако последний сезон нападающий провел на правах аренды в "Анортосисе". Игрок провел 32 матча, в которых забил 15 голов.