В Краснодаре на месяц перекроют одну из оживленных улиц

До конца июня в Краснодаре будет ограничено движение по улице им.Академика Трубилина, будут проводиться работы по замене участка главного городского коллектора.

Полностью на месяц закроют квартал от улицы им.Калинина до улицы им.Головатого. В одну сторону закроется участок от улицы Алма-Атинской в направлении улицы им.Калинина.

Улицу перекроют в ночь на 22 мая. "Ограничения могут действовать до конца июня, пока не завершатся работы на коллекторе", - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Также из-за ремонта изменятся пути следования 10 маршрутов общественного транспорта.